Дмитрий Тарасов: в настоящее ненастье наш народ объединяется, так победим
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что россияне должны объединиться в борьбе с коронавирусом.
«Считаю, что таких добрых дел должно быть больше! В Сочи бизнесмен-айтишник нашёл, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам всё приобрёл и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще всё это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так всё переживём и победим», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Тарасов опубликовал видео, на котором в шуточной форме угрожает жене пистолетом, заставляя её приготовить ужин.
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