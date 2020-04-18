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В «Краснодаре» отреагировали на вечеринку Кайо и Вандерсона с алкоголем

В «Краснодаре» отреагировали на вечеринку Кайо и Вандерсона с алкоголем
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала вечеринку игроков клуба Вандерсона и Кайо во время карантина, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Футболисты находятся в отпуске. На этот момент никакой другой информацией мы не обладаем», — заявили в пресс-службе «быков».

Вандерсон устроил вечеринку с алкоголем в ночь с 17 на 18 апреля. На мероприятии присутствовал одноклубник вингера, полузащитник Кайо. Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал какой-то газ из воздушного шарика и курил кальян. Хавбек «Краснодара» показывал отдых с партнёром по команде в прямом эфире в «Инстаграме». Позднее запись трансляции была удалена.

«Краснодар», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Гниды». Радимов прокомментировал вечеринку Кайо и Вандерсона
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