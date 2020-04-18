Кокорин: все проблемы в России убили новостями про меня и Мамаева

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», поделился своим мнением о реакции на инциденты, которые произошли с ним и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Некоторые говорили, что после Монако нас простили, дали второй шанс, а вот сейчас… То есть за шампанское нужно нам было условку дать? Все проблемы в России, которые тогда были, убили новостями про нас. Все должны были узнать, какие мы плохие.

Первые дни в СИЗО хотел выспаться. Включаю радио, а там говорят, что нам не передали посылку, что мы то-то и то-то. Думаю: что творится — новостей, что ли, нет? Поели ли мы, и так далее», — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, в 2016 году Кокорина и Мамаева раскритиковали за роскошную вечеринку в Монте-Карло с большим количеством дорогого шампанского. В 2018-м футболисты участвовали в двух драках в Москве, за что были осуждены на полтора года.