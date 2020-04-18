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Кокорин: с Дзюбой сейчас общаемся меньше. Нас раскидала жизнь

Кокорин: с Дзюбой сейчас общаемся меньше. Нас раскидала жизнь
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своём отношении к форварду питерской команды Артёму Дзюбе.

«С Дзюбой нормальные отношения. Общаемся меньше, но списываемся. Раньше были постоянно в команде, а сейчас нас раскидала жизнь», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

Ранее Дзюба подшутил над Кокориным в его день рождения.

Дзюба — Кокорину: 32 года тебе. Не блефуй, хрю
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