Кокорин: Суарес неуклюжий. Бегает, спотыкается, но в итоге забивает. Что с него взять?

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», поделился своим мнением о лучших форвардах в мире.
«Роберт Левандовски очень хорош, но там «Бавария» — машина. Мне нравятся парни, которые забивают не за счёт того, что команда суперсильная. Где не то что легко, но всё так выстроено, что хочешь не хочешь — последний пас отдадут тебе и ты забьёшь. Мне больше такой стиль нравится: ребята, которые могут обвести и забить. Единственным таким был Роналдо.
Леброн Джеймс такой в баскетболе. Я за НБА никогда не следил, но пришёл, посмотрел — этот человек просто без тормозов. Он разбегается — и всё. Ты думаешь: куда ты бежишь? А он просто раз-два-три — и закинул. Вот такие мне нападающие нравятся. Мне кажется, таких сейчас нет. Есть куча супербомбардиров, таких как Луис Суарес. Он неуклюжий, бегает, спотыкается, но в итоге забил два и отдал. Что с него взять?» — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
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