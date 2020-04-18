Кокорин: если раньше для меня авторитетом был Путин, то теперь я сам для себя авторитет
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, почему решил убрать аватар с изображением президента России Владимира Путина со своей страницы в «Инстаграме».
«Когда у меня была аватарка с Путиным, я был наивным, молодым патриотом страны. Не видел, что есть в нашей системе. Я не разочаровался в президенте, разочаровался в системе. Поэтому я чуть расстроился. Если раньше для меня авторитетом был президент, то теперь я сам для себя авторитет», — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
В нынешней кампании Александр в 4 матчах Российской Премьер-Лиги забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
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