Икер Касильяс: после сердечного приступа около месяца боялся ходить и спать
Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о жизни после сердечного приступа, который он перенёс 1 мая 2019 года.
«С тех пор некоторые вещи в моей голове изменились Я начал больше ценить различные жизненные моменты. Иногда футболисты не ценят то, что у них есть, иногда мы не верим, что можем сделать многих людей счастливыми.
Возвращение на футбольное поле? Нам нужно оставаться реалистами. Самое главное — моё здоровье. После приступа мне было не по себе около месяца. Я боялся ходить, спать и предпринимать физические усилия. Было невозможно.
Сейчас я чувствую себя хорошо, но для этого мне приходится принимать много лекарств. Думаю, только врачи могут сказать, что я могу или не могу сделать», — приводит слова 38-летнего испанского вратаря Marca.
Куртуа: начал болеть за «Реал», когда мне подарили футболку Касильяса
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