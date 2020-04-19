Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro
Футбол 0

18 апреля состоялись матчи дневного и вечернего турниров третьего дня Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20.

Дневной турнир

Групповой этап

Халилов («Аякс») – Жуков («Ливерпуль») — 4:2

Уразбахтин («Милан» – Костин («Челси») — 0:0

Халилов («Аякс») – Скуратов («Барселона») — 3:2

Жуков («Ливерпуль») – Костин («Челси») — 3:3

Скуратов («Барселона») – Уразбахтин («Милан») — 2:1

Костин («Челси») – Халилов («Аякс») — 3:1

Скуратов («Барселона») – Жуков («Ливерпуль») — 2:1

Уразбахтин («Милан») – Халилов («Аякс») — 0:3

Жуков («Ливерпуль») – «Уразбахтин (»Милан") 1:1

Костин («Челси») – Скуратов («Барселона») — 0:2

Плей-офф

1/2 финала: Халилов («Аякс») – Жуков («Ливерпуль») — 4:0

1/2 финала: Скуратов («Барселона») – Костин («Челси») — 1:3

За 3-е место: Жуков («Ливерпуль») – Скуратов («Барселона») — 2:3

Финал: Халилов («Аякс») – Костин («Челси») — 3:3 (в серии пенальти победил Халилов)

Вечерний турнир

Групповой этап

Фахретдинов («Локомотив») – Сагитов («Арсенал») — 0:2

Запорожец («Бавария») – Шемякин («ПСЖ») — 0:1

Фахретдинов («Локомотив») – Пелехацкий («МЮ») — 0:0

Сагитов («Арсенал») – Шемякин («ПСЖ») — 0:4

Пелехацкий («МЮ») – Запорожец («Бавария») — 1:1

Шемякин («ПСЖ») – Фахретдинов («Локомотив») — 0:4

Пелехацкий («МЮ») – Сагитов («Арсенал») — 4:0

Запорожец («Бавария») – Фахретдинов («Локомотив») — 1:2

Сагитов («Арсенал») – Запорожец («Бавария») — 3:1

Шемякин («ПСЖ») – Пелехацкий («МЮ») — 0:3

Плей-офф

1/2 финала: Пелехацкий («МЮ») – Сагитов («Арсенал») 1:1 ОТ

1/2 финала: Фахретдинов («Локомотив») – Шемякин («ПСЖ») — 3:2

За 3-е место: Пелехацкий («МЮ») – Шемякин («ПСЖ») — 4:0

Финал: Фахретдинов («Локомотив») – Сагитов («Арсенал») — 0:2

Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и сервисе Twitch.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020