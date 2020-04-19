Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

18 апреля состоялись матчи дневного и вечернего турниров третьего дня Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20.
Дневной турнир
Групповой этап
Халилов («Аякс») – Жуков («Ливерпуль») — 4:2
Уразбахтин («Милан» – Костин («Челси») — 0:0
Халилов («Аякс») – Скуратов («Барселона») — 3:2
Жуков («Ливерпуль») – Костин («Челси») — 3:3
Скуратов («Барселона») – Уразбахтин («Милан») — 2:1
Костин («Челси») – Халилов («Аякс») — 3:1
Скуратов («Барселона») – Жуков («Ливерпуль») — 2:1
Уразбахтин («Милан») – Халилов («Аякс») — 0:3
Жуков («Ливерпуль») – «Уразбахтин (»Милан") 1:1
Костин («Челси») – Скуратов («Барселона») — 0:2
Плей-офф
1/2 финала: Халилов («Аякс») – Жуков («Ливерпуль») — 4:0
1/2 финала: Скуратов («Барселона») – Костин («Челси») — 1:3
За 3-е место: Жуков («Ливерпуль») – Скуратов («Барселона») — 2:3
Финал: Халилов («Аякс») – Костин («Челси») — 3:3 (в серии пенальти победил Халилов)
Вечерний турнир
Групповой этап
Фахретдинов («Локомотив») – Сагитов («Арсенал») — 0:2
Запорожец («Бавария») – Шемякин («ПСЖ») — 0:1
Фахретдинов («Локомотив») – Пелехацкий («МЮ») — 0:0
Сагитов («Арсенал») – Шемякин («ПСЖ») — 0:4
Пелехацкий («МЮ») – Запорожец («Бавария») — 1:1
Шемякин («ПСЖ») – Фахретдинов («Локомотив») — 0:4
Пелехацкий («МЮ») – Сагитов («Арсенал») — 4:0
Запорожец («Бавария») – Фахретдинов («Локомотив») — 1:2
Сагитов («Арсенал») – Запорожец («Бавария») — 3:1
Шемякин («ПСЖ») – Пелехацкий («МЮ») — 0:3
Плей-офф
1/2 финала: Пелехацкий («МЮ») – Сагитов («Арсенал») 1:1 ОТ
1/2 финала: Фахретдинов («Локомотив») – Шемякин («ПСЖ») — 3:2
За 3-е место: Пелехацкий («МЮ») – Шемякин («ПСЖ») — 4:0
Финал: Фахретдинов («Локомотив») – Сагитов («Арсенал») — 0:2
Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и сервисе Twitch.
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