Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

18 апреля состоялись матчи дневного и вечернего турниров третьего дня Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20.



Дневной турнир



Групповой этап



Халилов («Аякс») – Жуков («Ливерпуль») — 4:2

Уразбахтин («Милан» – Костин («Челси») — 0:0



Халилов («Аякс») – Скуратов («Барселона») — 3:2



Жуков («Ливерпуль») – Костин («Челси») — 3:3



Скуратов («Барселона») – Уразбахтин («Милан») — 2:1



Костин («Челси») – Халилов («Аякс») — 3:1



Скуратов («Барселона») – Жуков («Ливерпуль») — 2:1



Уразбахтин («Милан») – Халилов («Аякс») — 0:3



Жуков («Ливерпуль») – «Уразбахтин (»Милан") 1:1



Костин («Челси») – Скуратов («Барселона») — 0:2



Плей-офф



1/2 финала: Халилов («Аякс») – Жуков («Ливерпуль») — 4:0



1/2 финала: Скуратов («Барселона») – Костин («Челси») — 1:3



За 3-е место: Жуков («Ливерпуль») – Скуратов («Барселона») — 2:3



Финал: Халилов («Аякс») – Костин («Челси») — 3:3 (в серии пенальти победил Халилов)



Вечерний турнир



Групповой этап



Фахретдинов («Локомотив») – Сагитов («Арсенал») — 0:2



Запорожец («Бавария») – Шемякин («ПСЖ») — 0:1

Фахретдинов («Локомотив») – Пелехацкий («МЮ») — 0:0

Сагитов («Арсенал») – Шемякин («ПСЖ») — 0:4



Пелехацкий («МЮ») – Запорожец («Бавария») — 1:1



Шемякин («ПСЖ») – Фахретдинов («Локомотив») — 0:4



Пелехацкий («МЮ») – Сагитов («Арсенал») — 4:0



Запорожец («Бавария») – Фахретдинов («Локомотив») — 1:2



Сагитов («Арсенал») – Запорожец («Бавария») — 3:1



Шемякин («ПСЖ») – Пелехацкий («МЮ») — 0:3



Плей-офф



1/2 финала: Пелехацкий («МЮ») – Сагитов («Арсенал») 1:1 ОТ



1/2 финала: Фахретдинов («Локомотив») – Шемякин («ПСЖ») — 3:2



За 3-е место: Пелехацкий («МЮ») – Шемякин («ПСЖ») — 4:0



Финал: Фахретдинов («Локомотив») – Сагитов («Арсенал») — 0:2



Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и сервисе Twitch.