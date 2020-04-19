«Ювентус» рассматривает Зидана в качестве замены Сарри на посту главного тренера

Туринский «Ювентус» рассматривает французского наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана в качестве замены Маурицио Сарри на посту главного тренера клуба. Об этом сообщает Le10sport.com.
По данным источника, Зидан может покинуть мадридский «Реал» из-за непростых отношений с президентом клуба Флорентино Пересом, и «Ювентус» намерен этим воспользоваться. Сообщается, что представители туринского клуба уже связались с французским специалистом.
Во время карьеры футболиста Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год. Будучи игроком «старой синьоры», Зидан дважды становился чемпионом Италии, а после успешного выступления в составе сборной Франции на чемпионате мира в 1998 году получил «Золотой мяч».
Контракт Сарри с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Специалист возглавил «Ювентус» летом 2019 года, сменив на посту главного тренера Массимилиано Аллегри, который был наставником клуба с 2014 по 2019 год. Ранее Сарри возглавлял «Челси», а также такие итальянские команды, как «Пескара», «Сорренто», «Эмполи», «Наполи», и другие.
- 19 апреля 2020
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