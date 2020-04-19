РПЛ планирует возобновление сезона с середины июня до середины июля

На официальном сайте Российской Премьер-Лиги появилась информация, когда планируется возобновление сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
«Сезон в РПЛ возобновится, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.
Да, существует вероятность проведения оставшихся матчей сезона без зрителей. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков – это плохо, поэтому такой вариант примем, если другие будут невозможны», — говорится в сообщении.
- 19 апреля 2020
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