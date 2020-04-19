Массимо Каррера назвал самый запоминающийся матч со «Спартаком»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, признался, что из того периода ему больше всего запомнился матч группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1) в сезоне-2017/2018.



«Самая запоминающаяся игра со «Спартаком» — победа над «Севильей». Не так просто выиграть 5:1 в Лиге чемпионов», — сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечные Доменико Тедеско одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений.