Газизов: интерес со стороны «Удинезе» к Фомину есть

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, что полузащитником команды Даниилом Фоминым интересуется итальянский «Удинезе».

«Интерес со стороны „Удинезе“ есть, но официальных предложений о переходе мы не получали. Давайте дождёмся, когда всё откроется, тогда и будем говорить», — приводит слова Газизова «Р-Спорт».

Даниил Фомин перешёл в уфимскую команду из «Краснодара» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 280 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). В настоящий момент турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.