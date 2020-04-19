Артём Ребров: это просто стереотип, что фанаты «Спартака» отморозки и всех бьют

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о фанатах красно-белых, которые помогают пожилым людям во время пандемии коронавируса.

«Фанаты, конечно, молодцы. В такое непростое время, когда каждый старается наоборот самоизолироваться, они идут, несмотря ни на что, выполняя все предписания, которые в таких случаях нужны, приходят к пожилым людям, которым опасно вообще выходить, и приносят им еду, какой-то паёк, который необходим для жизни. Это очень здорово.



Это начиналось, как я понимаю, с ветеранов именно «Спартака», а потом уже эта акция распространилась на Химки и другие близлежащие районы. Движение становится всё обширнее.



Вы знаете, я в «Спартаке» уже долгое время, и это неправильное представление, что это какие-то фанаты, которые всех бьют, которые что-то жгут. Это просто стереотип, что они отморозки, бритые и т.д. А жгут они только на стадионах, и то это происходит для того, чтобы создать атмосферу праздника. Если это сделано всё в формате правил, то это очень здорово. Да, они могут устроить свои как бы бои, но это тоже как спорт. Они не бьют женщин, они не бьют детей, они между собой устраивают какие-то соревнования. Это нормальный процесс, это всё по правилам идёт. А здесь просто ребята объединились вокруг определённой идеи. Любой фанат ведь прежде всего активный человек, и сейчас, в период испытаний, многие парни открывают свои лучшие стороны», — приводит слова Реброва «Комсомольская правда — Казань».