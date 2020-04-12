Ребров побрился налысо

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров присоединился к другим футболистам, сменившим причёску. 36-летний голкипер побрился налысо и затем выложил фотографии процесса на своей странице в «Инстаграме».



«Не, а чего? Когда ещё удастся подстричься?» — написал Ребров.

Фото: «Инстаграм» Артёма Реброва

Фото: «Инстаграм» Артёма Реброва

Ранее налысо побрились многие звёзды футбола, среди которых нападающий «Реала» Эден Азар, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, а также бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Из игроков Российской Премьер-Лиги имидж сменили защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров и нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Напомним, чемпионат России, так же как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за пандемии коронавируса.