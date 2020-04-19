«Наполи» предложил Азмуну пятилетний контракт

Неаполитанский клуб «Наполи» предложил иранскому нападающему петербургского «Зенита» Сердару Азмуну пятилетний контракт, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, в составе итальянского клуба Азмун может заменить польского нападающего Аркадиуша Милик, которым интересуются несколько клубов. «Зенит» может продать форварда за € 30-35 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна также заинтересованы сразу несколько клубов английской Премьер-лиги и испанская «Севилья».



Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 голов (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.