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Бразильская фристайлерша сняла с себя майку, не убирая мяча с головы

Бразильская фристайлерша сняла с себя майку, не убирая мяча с головы
Футбол / Южная Америка 0

Бразильская фристайлерша Ракель Бенетти на своей странице в «Инстаграме» показала захватывающий трюк с мячом.

Девушка закинула мяч на голову и удерживала его на лбу. Затем Бенетти аккуратно сняла с себя майку, не дав мячу упасть. «Это вызов для вас», — написала она под видео.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Подписчики фристайлерши оценили её новый трюк. «Ай-ай-ай, я такое уже делал. Во сне», — пошутил amaralzinho5.

«Даже не знаю, что труднее для меня — снять футболку с мячом на голове или в руках», — заметил johnbressianini.

«Сделать этот трюк с футболкой легко, пусть попробует снять топ», — предложил luizzflpp.

Бенетти начала футбольную карьеру в восемь лет, она довольно успешно выступала на юношеском уровне и до 20 лет играла за женскую команду «Коринтианса». Позже девушка решила посвятить спортивную карьеру трюкам с мячом.

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