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Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro
Футбол 0

19 апреля состоялись матчи дневного и вечернего турниров Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20.

Дневной турнир

Плей-офф

1/2 финала: Пурювкин («Вольфсбург») — Сагитов («Арсенал») — 0:7

1/2 финала: Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») – Скуратов («Барселона») — 0:4

За 3-е место: Пурювкин («Вольфсбург») — Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») — 3:2

Финал: Скуратов («Барселона») — Сагитов («Арсенал») — 2:1

Вечерний турнир

Плей-офф

1/2 финала: Запорожец («Бавария») — Уразбахтин («Милан») — 2:0

1/2 финала: Костин («Челси») — Шемякин («ПСЖ») — 1:0

За 3-е место: Шемякин («ПСЖ») — Уразбахтин («Милан») — 1:4

Финал: Запорожец («Бавария») — Костин («Челси») — 1:2

Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и сервисе Twitch.

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