Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro
19 апреля состоялись матчи дневного и вечернего турниров Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20.
Дневной турнир
Плей-офф
1/2 финала: Пурювкин («Вольфсбург») — Сагитов («Арсенал») — 0:7
1/2 финала: Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») – Скуратов («Барселона») — 0:4
За 3-е место: Пурювкин («Вольфсбург») — Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») — 3:2
Финал: Скуратов («Барселона») — Сагитов («Арсенал») — 2:1
Вечерний турнир
Плей-офф
1/2 финала: Запорожец («Бавария») — Уразбахтин («Милан») — 2:0
1/2 финала: Костин («Челси») — Шемякин («ПСЖ») — 1:0
За 3-е место: Шемякин («ПСЖ») — Уразбахтин («Милан») — 1:4
Финал: Запорожец («Бавария») — Костин («Челси») — 1:2
Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и сервисе Twitch.
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