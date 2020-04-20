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Облак — лучший вратарь в мире по версии FourFourTwo

Облак — лучший вратарь в мире по версии FourFourTwo
Футбол / Англия 0

Портал FourFourTwo составил рейтинг 10 лучших вратарей мира.

Первое место занял голкипер «Атлетико» Ян Облак. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол.

Второе место занял бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер. В первую тройку также вошёл немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Список из топ-10 лучших вратарей в мире по версии FourFourTwo выглядит так:

1. Ян Облак («Атлетико»)
2. Алисон («Ливерпуль»)
3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
4. Тибо Куртуа («Реал»)
5. Кейлор Навас («ПСЖ»)
6. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»)
7. Самир Ханданович («Интер»)
8. Мануэль Нойер («Бавария»)
9. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»)
10. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

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