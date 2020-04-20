Пауло Дибала поздравил свою девушку с днём рождения в «Инстаграме»

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором поздравил с днём рождения свою девушку Ориану.

«Будь всегда счастлива, потому что ты — самое лучшее, что есть в моей жизни. С днём рождения! Я очень тебя люблю», — написал Дибала.

В конце марта 2020 года стало известно, что Пауло и Ориана заразились коронавирусом, однако пара уже выздоровела.

Пауло Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, в туринский клуб он перешёл из «Палермо». В составе «Юве» он четыре раза выиграл чемпионат Италии, три — Кубок страны, два — Суперкубок Италии. Кроме того, в сезоне-2016/17 Дибала стал участником финала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» уступил мадридскому «Реалу». В текущем розыгрыше Серии А, прерванном из-за пандемии COVID-19, он провёл за туринцев 24 матча и забил семь мячей.