Габриэле Гравина: я не хочу быть гробовщиком итальянского футбола

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата Италии.
«Я не хочу быть гробовщиком итальянского футбола. Я обязан защищать футбольное и спортивное движение. Мы беспокоимся не о том, что чемпионат Италии сейчас остановлен, а о том, что чем больше длится пауза, тем сильнее это скажется на его будущем. Я говорю об июне. Надеюсь, что в июне у Италии будет возможность испытать момент облегчения», — приводит слова Гривины Goal.com.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 156 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 624 тыс.
- 20 апреля 2020
-
08:30
-
07:58
-
07:42
-
07:17
-
06:22
-
06:04
-
05:47
-
05:20
-
04:51
-
04:38
-
04:13
-
03:57
-
03:09
-
03:00
-
02:41
-
02:26
-
01:56
-
01:35
-
00:52
-
00:51
-
00:31
-
00:23
-
00:06
-
00:04
- 19 апреля 2020
-
23:50
-
23:32
-
23:31
-
23:10
-
23:09
-
22:51
-
22:38
-
22:34
-
22:21
-
22:19
-
22:00