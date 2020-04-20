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Габриэле Гравина: я не хочу быть гробовщиком итальянского футбола

Габриэле Гравина: я не хочу быть гробовщиком итальянского футбола
Футбол / Италия 0

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата Италии.

«Я не хочу быть гробовщиком итальянского футбола. Я обязан защищать футбольное и спортивное движение. Мы беспокоимся не о том, что чемпионат Италии сейчас остановлен, а о том, что чем больше длится пауза, тем сильнее это скажется на его будущем. Я говорю об июне. Надеюсь, что в июне у Италии будет возможность испытать момент облегчения», — приводит слова Гривины Goal.com.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 156 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 624 тыс.

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