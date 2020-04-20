«Самая красивая футболистка». Подписчики оценили фото Ксении Коваленко
Футболистка сборной России Ксения Коваленко опубликовала в своём «инстаграме» очередную фотографию.
Снимок спортсменки оценили её подписчики, оставшившие в комментариях множество комплиментов.
«Шикарная Ксения, самая прекрасная», — написал один из них.
«Самая красивая футболистка, которую я видел», — говорится в другом комментарии.
«Ты очень симпатичная девушка», — отметил ещё один подписчик.
24-летняя Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее она играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».
Ранее Коваленко разместила в социальной сети фото и сопроводила его стихотворением.
«Не женщина, а мечта». Подписчики оценили фото футболистки сборной России Коваленко
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
09:52
-
09:51
-
09:41
-
09:29
-
09:24
-
08:48
-
08:30
-
07:58
-
07:42
-
07:17
-
06:22
-
06:04
-
05:47
-
05:20
-
04:51
-
04:38
-
04:13
-
03:57
-
03:09
-
03:00
-
02:41
-
02:26
-
01:56
-
01:35
-
00:52
-
00:51
-
00:31
-
00:23
-
00:06
-
00:04
- 19 апреля 2020
-
23:50
-
23:32
-
23:31
-
23:10
-
23:09
Партнерский контент