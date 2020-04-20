«Самая красивая футболистка». Подписчики оценили фото Ксении Коваленко

Футболистка сборной России Ксения Коваленко опубликовала в своём «инстаграме» очередную фотографию.

Снимок спортсменки оценили её подписчики, оставшившие в комментариях множество комплиментов.



«Шикарная Ксения, самая прекрасная», — написал один из них.



«Самая красивая футболистка, которую я видел», — говорится в другом комментарии.



«Ты очень симпатичная девушка», — отметил ещё один подписчик.

24-летняя Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее она играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».

Ранее Коваленко разместила в социальной сети фото и сопроводила его стихотворением.