Александр Кержаков воссоздал обложку сборника The Doors

Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России, а ныне главный тренер юношеской сборной страны Александр Кержаков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.
На этот раз экс-футболист воссоздал обложку сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, выпущенного в 2008 году в честь 40-летия коллектива.
В свою версию обложки Кержаков добавил антисептик, который льётся на его руку.
«Уверен, что сейчас было бы именно так. #Сидимшедеврим», — написал Александр.
Фото можно посмотреть на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».
Оригинал обложки сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits выглядит так:
Обложка сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits
Фото: Apple Music
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