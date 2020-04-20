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Александр Кержаков воссоздал обложку сборника The Doors

Александр Кержаков воссоздал обложку сборника The Doors
Футбол / Сборная России 0

Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России, а ныне главный тренер юношеской сборной страны Александр Кержаков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.

На этот раз экс-футболист воссоздал обложку сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, выпущенного в 2008 году в честь 40-летия коллектива.

В свою версию обложки Кержаков добавил антисептик, который льётся на его руку.

«Уверен, что сейчас было бы именно так. #Сидимшедеврим», — написал Александр.

Фото можно посмотреть на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».

Оригинал обложки сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits выглядит так:

Обложка сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits

Обложка сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits

Фото: Apple Music

Неизвестный Кержаков — личная жизнь, троллинг Дзюбы, компенсации за карантин
А также воспоминания о том, почему он в своё время отказал «ПСЖ». Расшифровка нашего задорного Инстаграм-эфира.
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