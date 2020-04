Александр Кержаков воссоздал обложку сборника The Doors

Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России, а ныне главный тренер юношеской сборной страны Александр Кержаков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.

На этот раз экс-футболист воссоздал обложку сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, выпущенного в 2008 году в честь 40-летия коллектива.

В свою версию обложки Кержаков добавил антисептик, который льётся на его руку.

«Уверен, что сейчас было бы именно так. #Сидимшедеврим», — написал Александр.

Фото можно посмотреть на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».

Оригинал обложки сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits выглядит так:

Обложка сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits Фото: Apple Music