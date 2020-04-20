Уткин: я бы тоже ошибся с Шюррле

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал решение московского «Спартака» не выкупать полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».



«Про Шюррле. Я, кстати, воздерживался от участия в разговорах о нём с самого начала, так как-то вышло. Когда он приехал и попёрло, я не считал это существенным, поскольку совершенно не сомневался, что с Кононовым это мёртвому припарки. А про то, почему я так считаю, пояснять уже было поздно, всё сказано давно. И сейчас очевидно, что надежд он не оправдал. В целом возразить нечего, это факт. Но, как поёт мой добрый товарищ, есть один момент, который упускается.



Знаете, я бы тоже ошибся с Шюррле. Потому что совершенно очевидно, что в момент, когда он появился, он очень хотел играть, и готов был играть за «Спартак», и реально отдавал все силы. Они быстро кончились. Вступили в действие иные факторы. Возможно, и даже наверняка – читавшиеся. Но тут не было, понимаете, обмана. Большой футболист, большая карьера заканчивается достаточно резко, должен он или нет пытаться вытащить себя из этого пике? Обязан. Как это делается? Верой в себя, насилием над собой. Шюррле верил в себя. Просто он уже не был собой. И я на месте Цорна, к которому у меня масса претензий и я их никак не перечёркиваю этим соображением и в близком будущем намерен поехидничать, тоже наверняка подпал бы под обаяние этого желания большого футболиста вернуться. И реальную готовность строго на момент, когда это решалось.



Для меня это именно такая история. Как большой игрок изо всех сил пытался остаться и снова стать чемпионом. И у него драматически это не получилось. В этом редкость, почти уникальность этой истории. А менеджмент «Спартака»… Это штука давняя, постоянная, довольно однообразная. Тут ничего не меняется и не будет серьёзно меняться долго. Пока… Я точно знаю, что должно случиться, но говорить не буду. Потому что пример Шюррле ровно про то, как легко бывает обмануться даже в хорошем. Или как минимум в неплохом. Так что я подержу в себе», — написал Уткин.

Вот какие голы Шюррле забивал до «Спартака»: