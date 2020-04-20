Нето хочет вернуться из «Барселоны» в «Валенсию»

Вратарь «Барселоны» Нето может покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает Superdeporte.
По информации источника, 30-летний футболист хочет вернуться в «Валенсию», откуда и перешёл в каталонский клуб прошлым летом. Бразилец разочарован своим положением в коллективе и намерен в будущем получать больше игровой практики, а также составить конкуренцию Алисону Бекеру и Эдерсону Мораесу в сборной.
«Барселона» готова отпустить Нето в летнее трансферное окно и хочет выручить с его продажи € 20-25 млн. «Валенсия» также не против вернуть вратаря, поскольку Яспер Силлессен, проследовавший в обратном направлении год назад, не оправдал ожиданий руководства и тренерского штаба.
Нето перешёл в «Барселону» из «Валенсии» прошлым летом за € 26 млн, подписав контракт до 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 1 матч в чемпионате Испании и пропустил 2 гола.
- 20 апреля 2020
-
13:14
-
13:01
-
12:51
-
12:26
-
12:24
-
12:15
-
11:48
-
11:42
-
11:12
-
11:06
-
11:04
-
10:43
-
10:37
-
10:24
-
10:18
-
09:52
-
09:51
-
09:41
-
09:29
-
09:24
-
08:48
-
08:30
-
07:58
-
07:42
-
07:17
-
06:22
-
06:04
-
05:47
-
05:20
-
04:51
-
04:38
-
04:13
-
03:57
-
03:09
-
03:00