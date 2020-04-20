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Нето хочет вернуться из «Барселоны» в «Валенсию»

Нето хочет вернуться из «Барселоны» в «Валенсию»
Футбол / Испания 0

Вратарь «Барселоны» Нето может покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает Superdeporte.

По информации источника, 30-летний футболист хочет вернуться в «Валенсию», откуда и перешёл в каталонский клуб прошлым летом. Бразилец разочарован своим положением в коллективе и намерен в будущем получать больше игровой практики, а также составить конкуренцию Алисону Бекеру и Эдерсону Мораесу в сборной.

«Барселона» готова отпустить Нето в летнее трансферное окно и хочет выручить с его продажи € 20-25 млн. «Валенсия» также не против вернуть вратаря, поскольку Яспер Силлессен, проследовавший в обратном направлении год назад, не оправдал ожиданий руководства и тренерского штаба.

Нето перешёл в «Барселону» из «Валенсии» прошлым летом за € 26 млн, подписав контракт до 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 1 матч в чемпионате Испании и пропустил 2 гола.

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