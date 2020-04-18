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«Барселона» готова расстаться с одним из своих вратарей

«Барселона» готова расстаться с одним из своих вратарей
Футбол / Испания 0

Тяжёлая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, вынуждает «Барселону» продать ряд своих игроков. Как сообщает El Mundo Deportivo, одной из первых жертв чистки состава станет бразильский голкипер Нето.

За 30-летнего футболиста каталонский клуб планирует выручить не намного меньше, чем было уплачено «Валенсии» минувшим летом, — порядка $ 30 млн.

После перехода в «Барселону» Нето сыграл за испанский гранд лишь три матча — по одному в чемпионате Испании, национальном кубке и Суперкубке страны. В сумме он пропустил шесть мячей.

Напомним, основным голкипером «Барселоны» является немец Марк-Андре тер Штеген. Его сменщиком в сезоне-2020/2021 может стать 20-летний воспитанник команды Иньяки Пенья.

Нето: я хочу выиграть всё в «Барселоне»
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