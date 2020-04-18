«Барселона» готова расстаться с одним из своих вратарей

Тяжёлая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, вынуждает «Барселону» продать ряд своих игроков. Как сообщает El Mundo Deportivo, одной из первых жертв чистки состава станет бразильский голкипер Нето.



За 30-летнего футболиста каталонский клуб планирует выручить не намного меньше, чем было уплачено «Валенсии» минувшим летом, — порядка $ 30 млн.



После перехода в «Барселону» Нето сыграл за испанский гранд лишь три матча — по одному в чемпионате Испании, национальном кубке и Суперкубке страны. В сумме он пропустил шесть мячей.



Напомним, основным голкипером «Барселоны» является немец Марк-Андре тер Штеген. Его сменщиком в сезоне-2020/2021 может стать 20-летний воспитанник команды Иньяки Пенья.

Нето: я хочу выиграть всё в «Барселоне»