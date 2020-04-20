«Мы играем слишком хорошо. Надо хуже». Матерацци вспомнил слова Моуринью в финале ЛЧ
Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци поделился воспоминаниями о поведении экс главного тренера команды Жозе Моуринью в перерыве финального матча Лиги чемпионов сезона-2009/2010.
«Он сказал нам: «Мы играем слишком хорошо, надо играть хуже». Жозе – феномен, он хотел сохранить высокий уровень давления», — цитирует Матерацци FC Inter News со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
Напомним, в финале Лиги чемпионов в 2010 году «Интер» играл с мюнхенской «Баварией». Матч завершился победой «нерадзурри» со счётом 2:0. В том сезоне подопечные Моуринью сделали требл, став также чемпионами Италии и завоевав Кубок страны. Португальский специалист затем покинул миланскую команду и возглавил мадридский «Реал».
Насилие и кураж. Матерацци всех доставал, а потом выиграл всё
Марко помнят только из-за удара Зидана. Пора это исправить!
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