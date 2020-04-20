Селюк: отношусь к Пепу хорошо, несмотря на перепалки. Смерть его мамы — грустная весть

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал новость о смерти матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы от коронавируса.



«То, что у Гвардиолы умерла мама, – грустная весть. Я отношусь к Пепу очень хорошо. Несмотря на то, что у нас были перепалки в прессе. Известность в коронавирусе не играет роли. Умер Антич, умер бывший президент «Марселя» Диуф, умер бывший президент «Реала». Все думали, что это ерунда. Когда начали умирать тысячами, то становится страшно даже не из-за коронавируса, а из-за того, что у кого-то сердченый приступ, у кого-то камень из почек пошёл – эти люди не могут попасть в больницу. От этого страшно.



Сейчас динамика положительная, койки в реанимации освобождаются. Таким образом, люди с другими болезнями могут пойти в больницу, чтобы им оказали помощь», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Селюк: у меня нет пивного живота. Смолов, видимо, привык к фотошопам