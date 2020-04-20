Селюк: у меня нет пивного живота. Смолов, видимо, привык к фотошопам

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал слова нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, с которым у него завязался конфликт.
«Смолов посоветовал мне прекратить пить пиво? Это моё личное дело – раз. Во-вторых, он долго жил с Лопырёвой, видимо, привык к фотошопам, талии и так далее. У меня нет пивного живота. Мы посмотрим на Смолова через 25 лет. Правда ли, что я вообще не пью? Нет, глупости. Пиво не попью, а винцо люблю», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Перепалка между Селюком и Смоловым завязалась в начале этого месяца, когда испанские СМИ сообщили, что Фёдор без разрешения вылетел в Россию в связи с пандемией коронавируса. Позднее стало известно, что против отъезда иностранцев выступает Примера.
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