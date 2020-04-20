Селюк — о словах Онищенко: как так можно? Оскорблять целую страну, целый народ

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о мерах на фоне пандемии коронавируса, а также оценил высказывание депутата Госдумы Геннадия Онищенко.



«Я вижу по телевидению, что собираются помогать, снимать налоги и так далее. Как это сложится, увидим позже. То же самое и про футбол: как можно обсуждать трансферное окно, когда оно даже не началось? Когда всё закончится, увидим, как страны помогли своим гражданам. Но после вируса весь мир увидит, как важна профессия врача. Безусловно, надо увеличить им заработную плату, относиться к ним с большим уважением. Они находятся на передовой, мы видим своих героев.



Руководитель Коммунарки Проценко достойно себя ведёт, всё хорошо организовывает. Он настоящий врач, такому доверяешь. У нас есть врачи-чиновники, они даже забыли, что такое врачебная практика. Например, мне не понравился случай с Онищенко. Лукашенко сказал, что тесты в России плохие, Онищенко сказал, чтобы он советовал своим колхозникам. Как так можно? Оскорблять целую страну, целый народ», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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