«Этому «Арсеналу» не помог бы даже Гвардиола». Экс-футболист не верит в успех «канониров»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «канонирам» предстоит пройти непростой путь, чтобы снова бороться за чемпионский титул английской Премьер-лиги.

«Этому «Арсеналу» не помог бы даже Хосеп Гвардиола. Арсен Венгер постоянно говорил, что всё дело в футболистах. У «Арсенала» недостаточно хорошая команда, недостаточно хороший состав.

Мне нравится Микель Артета. Считаю, что он справится лучше, чем предыдущий тренер, но если говорить о борьбе за титул — «Арсенал» находится за миллион миль от него. Они не умеют защищаться.

Не думаю, что Артета тот, кто вернёт «канонирам» старые добрые времена. Я не знаю ни одной команды, которая бы что-то выиграла, не умея обороняться. Нельзя постоянно побеждать, только забивая голы.

«Арсеналу» предстоит пройти очень медленный путь, чтобы вернуться к борьбе за трофеи», — приводит слова экс-футболиста Sky Sports.