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Кокорин рассказал, почему сорвался его переход в лондонский «Арсенал»

Кокорин рассказал, почему сорвался его переход в лондонский «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды, рассказал, почему сорвался его переход в лондонский «Арсенал».

«Мой самый известный сорвавшийся трансфер — срыв аренды в «Арсенал». С «Динамо» заканчивался контракт, поэтому они не хотели меня отпускать в аренду, а хотели переподписать. Я был уже готов лететь, но не решили с клубом вопрос, поэтому не срослось. «Арсенал» хотел меня посмотреть на год», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».

В 2015 году нападающий «Динамо» Александр Кокорин сообщил, что летом мог перейти в лондонский «Арсенал».

Кокорин: аренда в «Арсенале» — единственное предложение, которое получил летом

Кокорин, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды, высказался о работе южного клуба с болельщиками.

Кокорин: в «Сочи» мало развития работы с болельщиками. Никто особо ничего не освещает
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