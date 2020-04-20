Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер во время тренировки

Сегодня, 20 апреля, защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался в возрасте 22 лет, сообщается на официальном сайте московского «Локомотива».



Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.



«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясён произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

Иннокентий Самохвалов является воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и дочь.