Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер во время тренировки
Сегодня, 20 апреля, защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался в возрасте 22 лет, сообщается на официальном сайте московского «Локомотива».
Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.
«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясён произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
Иннокентий Самохвалов является воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и дочь.
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