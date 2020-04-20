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Игрок «Казанки» Иннокентий Самохвалов жаловался на здоровье за день до роковой пробежки

Игрок «Казанки» Иннокентий Самохвалов жаловался на здоровье за день до роковой пробежки
Футбол / РПЛ 0

По информации «Чемпионата», защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов жаловался на здоровье за день до смерти. Сегодня, 20 апреля, футболист отправился на пробежку, но в какой-то момент ему стало плохо и он скончался.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Проблемы с сердцем у игрока были давно. Из-за них ему несколько раз не удавалось пройти медицинское обследование в «Локомотиве». Руководство клуба предлагало Самохвалову завершить карьеру игрока и стать тренером.

Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У 22-летнего футболиста остались супруга и дочь.

Появилось видео с места гибели игрока «Казанки» Самохвалова
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