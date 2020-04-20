Игрок «Казанки» Иннокентий Самохвалов жаловался на здоровье за день до роковой пробежки

По информации «Чемпионата», защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов жаловался на здоровье за день до смерти. Сегодня, 20 апреля, футболист отправился на пробежку, но в какой-то момент ему стало плохо и он скончался.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Проблемы с сердцем у игрока были давно. Из-за них ему несколько раз не удавалось пройти медицинское обследование в «Локомотиве». Руководство клуба предлагало Самохвалову завершить карьеру игрока и стать тренером.

Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У 22-летнего футболиста остались супруга и дочь.