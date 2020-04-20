Появилось видео с места гибели игрока «Казанки» Самохвалова

Появилось видео с места гибели игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки, и он скончался. Трагедия произошла сегодня, 20 апреля. Игроку было 22 года.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и дочь.

Позже выяснилось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Проблемы с сердцем у футболиста были давно. Возможно, именно по этой причине он не сумел пробиться в основной состав «железнодорожников». По словам российского тренера Андрея Талалаева, Самохвалов писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.