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Появилось видео с места гибели игрока «Казанки» Самохвалова

Появилось видео с места гибели игрока «Казанки» Самохвалова
Футбол / РПЛ 0

Появилось видео с места гибели игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки, и он скончался. Трагедия произошла сегодня, 20 апреля. Игроку было 22 года.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и дочь.

Позже выяснилось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Проблемы с сердцем у футболиста были давно. Возможно, именно по этой причине он не сумел пробиться в основной состав «железнодорожников». По словам российского тренера Андрея Талалаева, Самохвалов писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.

Талалаев: в «Локомотиве» все знали, что у Самохвалова были проблемы с сердцем
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