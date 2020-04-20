Кучук возглавит минское «Динамо»
Новым главным тренером минского «Динамо» станет Леонид Кучук, сообщает «Прессбол».
На посту наставника минского клуба Кучук сменит нынешнего наставника Сергея Гуренко, который возглавляет «Динамо» с лета 2019 года. В прошлом сезоне клуб финишировал на 4-м месте.
«Динамо», набрав в пяти турах шесть очков, занимает 12-е место в турнирной таблице белорусского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 24 апреля на выезде со «Смолевичи».
60-летний Кучук ранее тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», вновь «Кубань», каменскую «Сталь», «Ростов». Последним клубом специалиста был львовский «Рух», который выступает в первом украинском дивизионе.
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