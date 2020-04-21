Бразилец Роналдо о Криштиану: конечно, его раздражает, когда настоящим называют меня

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о сравнениях с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду — имена этих игроков пишутся латиницей одинаково.

«Конечно, Криштиану раздражает, когда говорят, что настоящий Роналдо — это я. Сравнивать людей нельзя. Криштиану забил множество голов, каждый сезон демонстрировал невероятную стабильность и благодаря этому он останется в истории футбола навсегда. Как и Месси, он один из лучших», — сказал Роналдо в беседе с Фабио Каннаваро в прямом эфире «Инстаграма».

Криштиану Роналду был назвал так в честь 40-го президента США Роналда Рейгана. И он, и базилец Роналдо выступали за мадридский «Реал», но это происходило в разные периоды.