Сарри попросил «Ювентус» купить Жоржиньо у «Челси»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет снова поработать с полузащитником Жоржиньо, который в настоящее время выступает за лондонский «Челси», сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

Сарри высоко оценивает также другого хавбека «Челси» — Н'Голо Канте, однако приоритетным вариантом для него остаётся именно итальянец. Наставник «старой синьоры» попросил клуб оформить сделку в ближайшее трансферное окно.

Жоржиньо играл под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси». Стоимость 28-летнего футболиста оценивается в € 52 млн. Его контракт с лондонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.