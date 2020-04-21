Гершкович: никто не расстроится, если из РПЛ уедут иностранные тренеры – Тедеско и Божович

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что уход большинства специалистов и футболистов из российского футбола не скажется на его качестве.
«Кризис сейчас во всех странах, все футболисты идут на понижение зарплат. Но давайте подумаем — по кому из иностранных игроков и тренеров мы будем очень скучать, если из-за кризиса они захотят уехать? Таких футболистов можно по пальцам пересчитать, жалко будет человек семь-восемь.
Такие есть в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. А если посмотреть на вторую часть таблицы, то там вообще есть легионеры, которые наш футбол тянут назад. Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры — Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится. От их отъезда мы ничего не потеряем», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 21 апреля 2020
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