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Евсеев: если позовут в сборную России, будем разговаривать

Евсеев: если позовут в сборную России, будем разговаривать
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что был бы заинтересован в работе со сборной России, если бы ему поступило предложение.

«Согласился бы на работу в сборной России? Если появится такая возможность, тогда и будем разговаривать. Живу сегодняшним днём.

В какой момент понял, что могу стать тренером? После карьеры футболиста попробовал поработать в агентской сфере. Не могу сказать, что это не моё, но там всё происходит вне футбольного поля. Как закончил играть, пошёл учиться на тренера. Было сложно, закончил, получил категорию В. Потом ещё год отучился, получил категорию А. Спустя год работы в «Амкаре» понял, что хочу тренировать. Когда учился на Pro, было интересно и комфортно", — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

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