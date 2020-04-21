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Шюррле показал, как тренируется дома в условиях карантина

Шюррле показал, как тренируется дома в условиях карантина
Футбол / РПЛ 0

Немецкий полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле провёл тренировку дома в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Тренировка на дому», — написал Шюррле в «Инстаграме», прикрепив фотографию тренировки.

Шюррле перешёл в «Спартак» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии» на правах аренды за € 1 млн. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 13 матчах российского национального чемпионата (девять — в основном составе), стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Спартак» принял решение не выкупать трансфер Шюррле. Таким образом, по окончании сезона футболист вернётся в «Боруссию», с которой у него действует контракт до лета 2021 года.

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