Шюррле показал, как тренируется дома в условиях карантина

Немецкий полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле провёл тренировку дома в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Тренировка на дому», — написал Шюррле в «Инстаграме», прикрепив фотографию тренировки.
Шюррле перешёл в «Спартак» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии» на правах аренды за € 1 млн. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 13 матчах российского национального чемпионата (девять — в основном составе), стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.
Ранее сообщалось, что «Спартак» принял решение не выкупать трансфер Шюррле. Таким образом, по окончании сезона футболист вернётся в «Боруссию», с которой у него действует контракт до лета 2021 года.
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