Агент Жоржиньо опроверг информацию о желании «Ювентуса» приобрести игрока
Агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в туринский «Ювентус».
«И читал об этом, но не связывался с представителями „Ювентуса“. Ни Сарри, не спортивный директор „Ювентуса“ не обращались ко мне по поводу Жоржиньо. Пока я ничего не знаю об этой ситуации. Жоржиньо счастлив Лондоне, его контракт рассчитан ещё на три года. В июле мы можем начать переговоры о продлении соглашения с „Челси“», — приводит слова Сантоса Calciomercato.com.
Жоржиньо играл под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси». Стоимость 28-летнего футболиста оценивается в € 52 млн. Контракт Жоржиньо с лондонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
Сарри попросил «Ювентус» купить Жоржиньо у «Челси»
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