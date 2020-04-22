Агент Жоржиньо опроверг информацию о желании «Ювентуса» приобрести игрока

Агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в туринский «Ювентус».



«И читал об этом, но не связывался с представителями „Ювентуса“. Ни Сарри, не спортивный директор „Ювентуса“ не обращались ко мне по поводу Жоржиньо. Пока я ничего не знаю об этой ситуации. Жоржиньо счастлив Лондоне, его контракт рассчитан ещё на три года. В июле мы можем начать переговоры о продлении соглашения с „Челси“», — приводит слова Сантоса Calciomercato.com.



Жоржиньо играл под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси». Стоимость 28-летнего футболиста оценивается в € 52 млн. Контракт Жоржиньо с лондонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Сарри попросил «Ювентус» купить Жоржиньо у «Челси»