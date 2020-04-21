В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября

Правительство Нидерландов приняло решение запретить проведение профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября, сообщает Football Oranje.
По информации источника, матчи нельзя будет проводить даже при пустых трибунах. Ранее главы ряда городов Нидерландов выступали за полную остановку всех турниров и начало сезона-2020/2021 с 1 сентября. Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов совместно с УЕФА предстоит решить, какие клубы представят страну в еврокубках. Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Нидерландов может возобновиться в июне 2020 года.
Чемпионат Нидерландов был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 650 тыс. человек.
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