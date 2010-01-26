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"Блэкберн" отдал Хизанишвили в аренду "Редингу"

"Блэкберн" отдал Хизанишвили в аренду "Редингу"
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Защитник «Блэкберна» Зураб Хизанишвили перешёл на правах аренды в «Рединг». Там 28-летний грузинский легионер будет выступать до конца сезона, сообщает BBC. Отметим, что в нынешнем сезоне Хизанишвили находился в аренде в «Ньюкасле».

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