"Блэкберн" отдал Хизанишвили в аренду "Редингу"
Поделиться
Защитник «Блэкберна» Зураб Хизанишвили перешёл на правах аренды в «Рединг». Там 28-летний грузинский легионер будет выступать до конца сезона, сообщает BBC. Отметим, что в нынешнем сезоне Хизанишвили находился в аренде в «Ньюкасле».
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:45
-
15:35
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:23
-
14:12
-
13:56
-
13:49
-
13:47
Партнерский контент