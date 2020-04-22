«Ждал вечера, чтобы принять таблетки и отдохнуть». Андрес Иньеста рассказал о депрессии

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», рассказал о депрессии, с которой столкнулся на определённом этапе карьеры.
«В какой-то момент, особенно вначале, я ждал вечера, чтобы наконец принять таблетки и отдохнуть. Больше мне ничего не хотелось. Это было очень плохое время. Мои близкие знают. Пока не столкнёшься с этим, не узнаешь, каково это. Мне было тяжело, но я не прекращал тренироваться.
Из того положения я вышел уже другим человеком, я стал лучше. Моя жена, на тот момент девушка, всегда была на моей стороне. Она ночами была со мной в родительском доме. Люди, которые в такие моменты находятся рядом, наполняют жизнь смыслом. Я благодарен им всем», — цитирует Иньесту The Sun со ссылкой на фильм The Unexpected Hero.
- 22 апреля 2020
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