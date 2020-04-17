Иньеста: Гризманну и де Йонгу нужно время на адаптацию в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за «Виссел Кобе», поделился мыслями о будущем нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Френки де Йонга в каталонском клубе.

«Де Йонг только перешёл в клуб, ему нужно время на адаптацию. У Гризманна такая же ситуация. Новым игрокам, которые приходят каждый год, нужно время. Они невероятно талантливы и однозначно закончат триумфом, получат место в команде, за которую не так просто играть», — приводит слова Иньесты Marca.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за «Барселону» 26 матчей и забил восемь мячей. Ранее сообщалось, что «Барселона» не намерена продавать Гризманна.

Де Йонг, перешедший из «Аякса» в «Барселону» прошлым летом за € 75 млн, в нынешнем сезоне принял участие в 37 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.