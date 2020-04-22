Ромелу Лукаку извинился перед «Интером» и избежал наказания

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку принёс извинения клубу после своих слов о проблемах со здоровьем у своих одноклубников в разгар эпидемии коронавируса в Италии.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, нерадзурри приняли извинения 26-летнего футболиста. Бельгиец нарушил дисциплинарный кодекс «Интера», однако ожидается, что клуб не станет его штрафовать.



Напомним, Лукаку в ходе эфира в «Инстаграме» с Кэтрин Керкхофс, супругой форварда «Наполи» и партнёра Ромелу по сборной Бельгии Дриса Мертенса, заявил, что в январе в «Интере» болели 23 из 25 игроков. По его словам, у всех них был кашель и повышенная температура.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 177 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 694 тыс.

Лукаку: в январе 23 из 25 футболистов «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус