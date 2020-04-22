«Ливерпуль» поддержал медиков, которые борются с пандемией коронавируса

«Ливерпуль» выразил поддержку сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и медикам, которые борются с пандемией коронавируса.

Для этого клубные работники на газоне стадионе «Энфилд» нарисовали нарисовали сердце, а также аббревиатуры NHS и YNWA — You’ll Never Walk Alone (песня, которую исполняют болельщики мерсисайдского клуба).

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Ливерпуля».

В настоящее время во всём мире коронавирусом заразились более двух миллионов 592 тыс. человек. От заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли более 181 тыс. человек. Выздоровели более 710 тыс.

«Ливерпуль», набрав в 29 матчах 82 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020