«Ливерпуль» поддержал медиков, которые борются с пандемией коронавируса
«Ливерпуль» выразил поддержку сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и медикам, которые борются с пандемией коронавируса.
Для этого клубные работники на газоне стадионе «Энфилд» нарисовали нарисовали сердце, а также аббревиатуры NHS и YNWA — You’ll Never Walk Alone (песня, которую исполняют болельщики мерсисайдского клуба).
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Ливерпуля».
В настоящее время во всём мире коронавирусом заразились более двух миллионов 592 тыс. человек. От заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли более 181 тыс. человек. Выздоровели более 710 тыс.
«Ливерпуль», набрав в 29 матчах 82 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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