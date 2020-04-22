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Лориус Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль»

Лориус Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Голкипер Лориус Кариус в одностороннем порядке расторг контрактное соглашение с «Бешикташем», сообщает NTV Spor.

По данным источника, Кариус после обращения в ФИФА не согласился с планом выплат €1,6 млн долга, который ему предложил «Бешикташ», и воспользовался правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Зарплата Кариуса в «Бешикташе» должна была составлять € 1,5 млн. за сезон, однако турецкий клуб не выплачивал эту сумму в полном объёме.

Кариус находился в аренде у «Бешикташа» с 2018 года. Права на футболиста принадлежат «Ливерпулю».
В нынешнем сезоне Лорис принял участие в 23 матчах чемпионата Турции, в которых пропустил 28 голов. «Бешикташ», набрав 40 очков в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

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