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Дмитрий Тарасов с женой съездил на «тусовку»

Дмитрий Тарасов с женой съездил на «тусовку»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал в «сториз» своего «Инстаграма» видео со своей женой Анастасией.

В ролике футболист с супругой едет на машине. «Выехали на тусовку с женой. Продукты закончились дома», — пошутил Тарасов.

Тарасов присоединился к «Рубину» в феврале этого года на правах свободного агента, однако спустя три дня после подписания контракта сломал ногу. До этого хавбек пребывал без клуба с момента истечения соглашения с «Локомотивом» летом 2019 года.

Ранее Анастасия Костенко, жена Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину. На видео футболист выводит свою супругу, у которой закрыты глаза, во двор дома. Убрав окружающие панели, служившие подарочной упаковкой, Анастасия увидела автомобиль Porsche.

Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche
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