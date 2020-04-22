Уилшер восстановился после травмы спустя семь месяцев
Полузащитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшер восстановился после травмы, сообщает Daily Mail.
Футболист залечил травму таза, которую он получил в октябре 2019 года. Ожидалось, что он вернётся в строй быстрее, но процесс восстановления затянулся.
Уилшер перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» летом 2018 года из «Арсенала» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в шести матчах чемпионата Англии (в двух — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт игрока с лондонским клубом действует до лета 2021 года. Зарплата хавбека составляет около € 6 млн в год.
«Вест Хэм Юнайтед», набрав в 29 матчах 27 очков, занимает 16-е место в АПЛ.
Уилшир — об уходе из «Арсенала»: всё шло не так, как я хотел
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